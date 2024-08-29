«Шутки грубоватые»: Охлобыстин раскрыл, почему на него обиделся коллега-американец

Актер снимался вместе с ним в сериале «Интерны», а затем их общение внезапно оборвалось.

Актер Иван Охлобыстин предположил, что коллега по комедийному телесериалу «Интерны» Один Байрон обиделся на него из-за шутки. Об этом звезда рассказал в личном Telegram-канале.

Охлобыстин признал, что иногда у него получались «грубоватые» шутки. При этом актер заявил, что если бы знал об обиде его коллеги по цеху, то больше бы так не делал. Охлобыстин также привел в пример одно из своих комедийных высказываний.

«Ты не бойся, парень! Мы когда Америку будем бомбить, район с твоими родителями оставим!» — написал Охлобыстин.

Актер также вспомнил случай, как коллега общался по видеосвязи со своими родителями, и он решил «помахать» руками на заднем плане. Звезда «Интернов» пояснил, что узнал об обиде актера внезапно.

«А потом как-то неожиданно выяснилось, что он обижен», — отметил актер.

Стоит добавить, что Охлобыстин положительно относится к коллективу сериала «Интерны» — звезда указал на постоянную поддержку и взаимовыручку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Охлобыстин думает об уехавших из России артистах.