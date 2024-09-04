Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщила Верховная рада в своем Telegram-канале.

«В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке», — говорится в публикации.

Причем к посту прилагается фотография этого заявления. В Раде подчеркнули, что оно будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Дмитрий Кулеба возглавил МИД Украины в марте 2020 года. На тот момент политику было 38 лет. Он стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Незалежной. До назначения он работал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрия Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины. В правительстве страны грядут серьезные кадровые перестановки.

Причем прежде депутат Рады Ярослав Железняк упоминал, что тряска в кабмине страны может начаться уже на этой неделе. И указывал на вероятное увольнение Кулебы и министра юстиции Дениса Малюськи.