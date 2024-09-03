Дмитрия Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины

В правительстве страны грядут серьезные кадровые перестановки. Кто сохранит свое кресло?

Дмитрий Кулеба вскоре может потерять пост министра иностранных дел Украины. Как сообщают журналисты «Украинской правды» со ссылкой на собственные источники. Увольнение уже запланировано, должность же, скорее всего, перейдет нынешнему заместителю Кулебы Андрею Сибиге. Отмечается, что пока данная рокировка — лишь один из обсуждающихся вариантов.

«Главу МИД Кулебу планируют уволить… С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена — первый замглавы МИД Андрей Сибига. Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения», — сказано в материале.

Дмитрий Кулеба возглавил МИД Украины в марте 2020 года. На тот момент политику было 38 лет. Он стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Незалежной. До назначения он работал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Стоит отметить, что прежде депутат Верховной рады Ярослав Железняк упоминал, что тряска в кабмине страны может начаться уже на этой неделе. И указывал на вероятное увольнение Кулебы и министра юстиции Дениса Малюськи.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия говорил, что изменения коснутся 50% сотрудников правительства. Информаторы «Украинской правды» подчеркивают, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль не потеряет свое место в ходе кадровых перестановок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последовательница Кулебы на посту вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала в отставку.