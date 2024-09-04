РФПИ и XY Group инвестируют в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике

Российский фонд прямых инвестиций и международная компания из Китая XY Group договорились о партнерстве для совместных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. Соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«РФПИ расширяет партнерство с XY Group для совместных инвестиций на Дальнем Востоке и Арктике. Данные регионы обладают значимыми возможностями роста и высокой привлекательностью для инвесторов», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Следует отметить, что XY Group уже сейчас реализует инвестиционные проекты в сельскохозяйственной, автомобилестроительной и логистической сферах. Новое соглашение стало шагом в развитии двустороннего партнерства.

Еще в июле этого года РФПИ, XY Group и АО «Кама» договорились о привлечении в проект китайских инвесторов, а также о возможной локализации производства в Китае. Сотрудничество дает возможность продвижения, в том числе — электромобиля «Атом».

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что более 40% товарооборота России занимает КНР. Как заявил замглавы ФТС Владимир Ивин на ВЭФ, Китай вышел на первый план по этой части.