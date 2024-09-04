От продуктов питания до лекарств: замглавы ФТС о товарообороте РФ с Китаем и Индией

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 46 0

Замглавы ФТС Ивин: на Китай приходится 40% российского импорта

Фото, видео: ALEX PLAVEVSKI / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Какие категории товаров пользуются спросом в нашей стране больше всего?

На данный момент на КНР приходится 40% российского импорта. Об этом заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин рассказал в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

«Китай, как я сказал, у нас занимает 40% российского импорта, и он выступил основной стороной, заместившей в ряде секторов внешней торговли объемы, которые мы получали от других стран мира, прежде всего Запада», — заявил Ивин.

Он подчеркнул, что доля импорта из Европы в Россию упала более чем в три раза. То есть сейчас в общей структуре она составляет лишь 12%, а до этого превышала 40%. Ивин указал, что подобный «разворот» в сторону Азии уже устоялся за последние несколько лет.

Индия также стала одним из основных партнеров России, при этом сейчас вырос товарооборот в области фармацевтики и продуктов питания. Продукция этой категории, как отметил Ивин, пользуется спросом в РФ.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, как глава «Росатома» заявил о планах по сотрудничеству с Китаем, Индией и Бангладеш.

Тема:
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