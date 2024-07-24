РФПИ с партнерами привлекут инвесторов из Китая в проект электромобиля «Атом»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 37 0

Государства обладают огромным пространством для сотрудничества.

РФПИ с партнерами привлекут инвесторов из Китая в проект электромобиля «Атом»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и АО «Кама», реализующее проект производства российского электромобиля «Атом», договорились о привлечении в проект китайских инвесторов и о возможной локализации производства в Китае, сообщает фонд.

В мае 2024 года РФПИ открыл представительство в Харбине и одной из его задач является промышленная кооперация и продвижение российских компаний на китайском рынке. Так сотрудничество дает возможность продвижения, в том числе, электромобиля «Атом».

Помимо этого, в рамках соглашения партнеров планируется создание совместного центра исследований и разработок в Китае. Генеральный директор Фонда Кирилл Дмитриев в июне уже объявлял об инвестициях в данный проект в размере двух миллиардов рублей.

Разработка электромобиля «Атом» осуществляется на первой отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков отечественной автомобильной и ИТ-индустрии. Уже 105 тысяч предзаказов получено на данные машины.

«Прежде всего, локализация производства электромобиля „Атом“ в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень, что для Фонда как инвестора проекта является одним из ключевых приоритетов. Партнерство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта», — сообщил гендиректор РФПИ.

Генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк заявил, что ключевой задачей является формирование нового представления о городском транспорте.

Исполнительный президент корпорации XY Group Сюэ Хайлун подчеркнул, что Китай и Россия обладают огромным пространством для сотрудничества, где они создадут лучшее будущее для данной индустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФПИ и китайские партнеры обсудили совместные проекты на 18 триллионов рублей.

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