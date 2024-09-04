Проекты на триллионы рублей: развитие энергетики и промышленности обсудили на ВЭФ
Развитие энергетики и промышленности обсудили на ВЭФ-2024
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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Участники форума из более чем 70 стран говорят о перспективах ближайшего и далекого будущего.
На полях форума много говорят об энергетике. На Дальнем Востоке могут появиться как минимум две атомные электростанции.
Но земными проектами дело не ограничивается, во Владивостоке обсуждают и космические. Например, создание АЭС на Луне. В ее появлении, кроме нашей страны, заинтересованы Индия и Китай.
Подробности рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
На сессиях с ключевыми министрами в первый официальный день форума просто не протолкнуться. И это понятно! Здесь очерчивают контуры энергетики, логистики, в целом — экономики ближайшего будущего.
Драйверов роста на Дальнем Востоке хватает: почти три тысячи инвестиционных проектов на девять триллионов рублей, увеличение промышленного выпуска в полтора раза за десять лет, удвоение ввода жилья за последнюю пятилетку. На все нужно много энергии, и это пока одно из главных препятствий.
«На сегодня энергетическая инфраструктура и энергетическая генерация уже становится сдерживающим фактором для развития Дальнего Востока. Именно поэтому президент поручил создавать и отдельно программы по Дальнему Востоку — энергетическую стратегию до 2050 года — и отдельно программу по всей стране — энергетическую программу до 2050 года», — сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Обновление инфраструктуры уже происходит и прямо на полях форума. Здесь есть примета: скопление людей в главном павильоне — к подписаниям и новым проектам. Один из таких — энергокомплекс с водородным полигоном — удаленно запустили на Сахалине.
«Это то, что имеет отношение к будущей экономике, к будущему энергопереходу. И сейчас мы внедряем в обычную жизнь. Там, где делаются объекты связи, там, где запитываются целые населенные пункты — это то, что вы сейчас видели», — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
На форуме подчеркивают открытость нашего подхода — уникальные технологии не только для внутреннего потребления, но и для сотрудничества с другими странами.
Чего стоит хотя бы российский мирный атом. «Росатом» возводит 33 энергоблока по всему миру — от Венгрии и Турции до Индии и Бангладеш. Но в планах — еще больше!
«Со многими странами идут переговоры о создании атомной промышленности заново. Такие переговоры и с Таиландом, есть такой интерес у Филиппин, у Мьянмы. В основном, это — интерес к малой мощности как в наземном, так и плавучем исполнении», — сказал генеральный директор корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.
Про традиционные источники энергии тоже не забывают. Но и они становятся все более современными. Удалить примеси, охладить до 50 градусов ниже ноля, потом до -160 — таков путь, который проходит природный газ, чтобы стать сжиженным.
Затем на гигантских современных танкерах СПГ отправляется потребителям. Это символ и технологического, и энергетического суверенитета нашей страны.
А заодно — залог успешного экономического разворота, который уже состоялся. Товарооборот России с Европой за десять лет упал с 47% до 11%, со странами Азии же вырос — с 29% до 66% процентов. То же и с энергетикой.
«Сейчас мы видим все больше сотрудничества в области СПГ, газоперерабатывающей промышленности. То есть сотрудничество в области готовой продукции также растет», — сказал председатель китайской ассоциации по развитию за рубежом Хэ Чжэньвэй.
Новая экономика предполагает и новую логистику. Она сейчас как раз формируется. И вкладываться в которые на форуме призывают и частных инвесторов.
«Мы показали примеры нашими инвестициями и в первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, в аэропорт Владивостока. Это успешные доходные инвестиции. Поэтому мы показываем: в транспорт инвестировать можно, это доходно, и такие инвестиции надо, безусловно, наращивать, чтобы реализовать все те планы, которые озвучили», — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Наращивать, безусловно, будут. Инвестиции в транспорт, энергетику и промышленность, возможно, не из числа быстроокупаемых, но точно — самых востребованных. А перспектива на Восточном экономическом закладывается на десятилетия.
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