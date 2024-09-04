Экс-супруга Нюши заподозрили в крупном мошенничестве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 9 0

Бизнесмен с напарником, по данным следствия, обманул гражданина почти десять миллионов рублей.

Экс-супруга Нюши заподозрили в крупном мошенничестве

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Правоохранители подозревают бывшего супруга певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина), главного советника президента Международной федерации спорта и бизнесмена Игоря Сивова в мошенничестве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В полицию поступило заявление от гражданина. Потерпевший рассказал, что Сивов вместе со своим бизнес-партнером предложили ему якобы выгодную инвестицию. В результате гражданин перечислил им сначала три миллиона рублей, а потом еще семь миллионов рублей. Однако обратно денег так и не получил.

По данным следствия, общая сумма материального ущерба составила девять миллионов 458 тысяч 333 рубля.

Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов официально развелись в день рождения артистки, 15 августа. Их дети — пятилетняя дочка Симба и двухлетний малыш Саффрон — остались жить с отцом в Дубае по решению суда. Артистка же планирует приезжать лишь тогда, когда особенно сильно соскучится — в России она намерена возобновить карьеру и вернуться на сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего мужа Нюши не пустили в Европу. У предпринимателя оказалась однократная и уже использованная виза.

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