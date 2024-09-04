В «Сбере» спрогнозировали рост ставки ЦБ РФ в сентябре до 20%

Сейчас она находится на уровне 18%.

Центробанк России может повысить ключевую ставку на фоне стабильно высокой инфляции в июле–августе. Об этом заявил первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин в беседе с 5-tv.ru.

«Мы считаем, что этот уровень может оказаться пиком ставки», — сказал он в кулуарах ВЭФ-2024.

В частности, в сентябре уровень ключевой ставки может увеличиться до 19-20%. По словам Ведяхина, кредитование стало замедляться еще в июле с отменой льготных программ по ипотеке. При нынешних ставках темп будет уже медленнее, чем был в первом полугодии 2024 года.

В начале июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, не исключая, что на следующем заседании этот показатель может возрасти. Причиной роста специалисты называли высокую инфляцию, а также отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста. В конце июля ключевую ставку подняли до 18%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России резко упали цены на готовое жилье.