В «Сбере» спрогнозировали рост ставки ЦБ РФ в сентябре до 20%

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Первый зампред «Сбера» Ведяхин: ключевая ставка может вырасти до 20% в сентябре

В «Сбере» спрогнозировали рост ставки ЦБ РФ в сентябре до 20%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Сейчас она находится на уровне 18%.

Центробанк России может повысить ключевую ставку на фоне стабильно высокой инфляции в июле–августе. Об этом заявил первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин в беседе с 5-tv.ru.

«Мы считаем, что этот уровень может оказаться пиком ставки», — сказал он в кулуарах ВЭФ-2024.

В частности, в сентябре уровень ключевой ставки может увеличиться до 19-20%. По словам Ведяхина, кредитование стало замедляться еще в июле с отменой льготных программ по ипотеке. При нынешних ставках темп будет уже медленнее, чем был в первом полугодии 2024 года.

В начале июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, не исключая, что на следующем заседании этот показатель может возрасти. Причиной роста специалисты называли высокую инфляцию, а также отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста. В конце июля ключевую ставку подняли до 18%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России резко упали цены на готовое жилье.

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