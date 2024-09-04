Глава Якутии призвал привлечь частный капитал к реализации мастер-планов ДФО

В соответствующую программу вошли 25 городов региона.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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Для реализации мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) необходимо привлечь частный капитал. Об этом заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на приоритетной сессии «Хорошо жить, где мы есть» Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Реализовать мастер-планы, конечно же, без привлечения частного капитала не получится. И здесь в условиях высокой ключевой ставки все равно надо будет думать о механизме субсидирования процентной ставки по проектам дальневосточной концессии», — сказал Николаев.
Глава республики отметил важность снижения требований при обосновании бюджетных эффектов в вопросах благоустройства городов, так как многие столкнулись с такими проблемами при защите заявки мастер-планов.
Мастер-планы городов Дальнего Востока были разработаны в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина для улучшения условий жизни населения. Это позволит улучшить доступность социальных услуг, создать новые рабочие места и другие возможности для самореализации.
В данный документ вошли 25 населенных пунктов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин указал на необходимость обеспечить жильем морпехов Тихоокеанского флота. Как указал глава государства, соответствующие вопросы на повестке дня — и они решаются.
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