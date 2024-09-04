Путин указал на необходимость обеспечить жильем морпехов Тихоокеанского флота

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Как указал глава госудасртва, соответствующие вопросы на повестке дня — и они решаются.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин считает, что необходимо обеспечить жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты. Соответствующее заявление он сделал во время посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

Глава государства отметил, что недавно общался со «скромным» командиром 155-й бригады, но тот не ставил вопросы бытового характера. Однако, подчеркнул Путин, они есть.

«Это и рабочие места членов семей, и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что все это в повестке дня и все эти вопросы решаются», — сказал президент.

Кроме того, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил Путину, что один из жилых домов в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке уже готовится к сдаче.

Всего там строятся пять новых домой, которые вместят в себя 1100 квартир. Создаются также и объекты социального назначения, а именно: школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин с борта катера в бухте Промежуточная осмотрел участок для строительства верфи во Владивостоке, куда он приехал с рабочей программой.

В город президент прибыл для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

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