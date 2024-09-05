Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Live 1 642 0

Началось выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Тема:
ВЭФ-2024

Темой мероприятия в этом году стала — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 сентября, принимает участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Темой мероприятия в этом году стала — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Также в заседании принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской народной республики Хань Чжэн.

Как отметил накануне официальный представитель Кремля, выступление Путина будет весьма содержательным, после которого состоится не менее содержательная панельная дискуссия.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин с борта катера в бухте Промежуточная осмотрел участок для строительства верфи во Владивостоке.

Тема:
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