Путин с борта катера осмотрел участок для верфи во Владивостоке

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 31 0

Президент РФ начал рабочую программу на Восточном экономическом форуме.

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Президент РФ Владимир Путин с борта катера в бухте Промежуточная осмотрел участок для строительства верфи во Владивостоке, куда он приехал с рабочей программой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На осмотренной площадке будет начато строительство верфи со специализацией на морском торговом флоте.

«Проект будет реализован совместно ВТБ и ОСК по поручению главы государства», — уточнили в пресс-службе.

Известно, что лидер России называл кораблестроение одной из приоритетных отраслей промышленности РФ. В настоящее время активно выпускаются пассажирские, научно-исследовательские и промысловые суда. Также производится техника для освоения океанских глубин и шельфовых месторождений.

Российский лидер приехал во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники ВЭФ обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах визита Путина в Монголию.

Тема:
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