Путин с борта катера осмотрел участок для верфи во Владивостоке

Президент РФ начал рабочую программу на Восточном экономическом форуме.
Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин с борта катера в бухте Промежуточная осмотрел участок для строительства верфи во Владивостоке, куда он приехал с рабочей программой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На осмотренной площадке будет начато строительство верфи со специализацией на морском торговом флоте.
«Проект будет реализован совместно ВТБ и ОСК по поручению главы государства», — уточнили в пресс-службе.
Известно, что лидер России называл кораблестроение одной из приоритетных отраслей промышленности РФ. В настоящее время активно выпускаются пассажирские, научно-исследовательские и промысловые суда. Также производится техника для освоения океанских глубин и шельфовых месторождений.
Российский лидер приехал во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники ВЭФ обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах визита Путина в Монголию.
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