«Весьма конструктивные»: Песков об отношениях Путина и Моди

Песков назвал конструктивными отношения Путина и Моди
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Партнерство РФ и Индии продолжает развиваться во всех ключевых сферах.
Отношения главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди конструктивными и дружескими. С таким заявлением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«Вы знаете, что у господина Моди весьма и весьма конструктивные, даже дружеские отношения с президентом Путиным», — прокомментировал отношения политиков Песков.
Спикер Кремля также ответил на вопрос, передал ли Моди Путину какое-то сообщение от президента* Украины Владимира Зеленского, и предложил ли быть посредником в российско-украинских переговорах. По словам Пескова, таких планов пока нет.
При этом он подчеркнул, что отношения Путина и Моди позволяют вести линию на получение информации из первых рук участников украинского конфликта.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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