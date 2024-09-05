«Весьма конструктивные»: Песков об отношениях Путина и Моди

Партнерство РФ и Индии продолжает развиваться во всех ключевых сферах.

Отношения главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди конструктивными и дружескими. С таким заявлением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Вы знаете, что у господина Моди весьма и весьма конструктивные, даже дружеские отношения с президентом Путиным», — прокомментировал отношения политиков Песков.

Спикер Кремля также ответил на вопрос, передал ли Моди Путину какое-то сообщение от президента* Украины Владимира Зеленского, и предложил ли быть посредником в российско-украинских переговорах. По словам Пескова, таких планов пока нет.

При этом он подчеркнул, что отношения Путина и Моди позволяют вести линию на получение информации из первых рук участников украинского конфликта.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.