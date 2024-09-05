На ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции

В начале 2024 года стало известно, что в России до когда текущего года планируют создать «цифровые профили» для мигрантов. О необходимости их внедрения в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Как пояснил Баринов, эта мера необходима для того, чтобы иностранцы с криминальным прошлым и радикальными взглядами не смогли оказаться на территории России. Также это нужно для того, чтобы было понимание, кто въезжает в страну и с какими целями.

«Будет создан цифровой профиль мигранта, о котором мы долго говорим, который должен начинать работать еще в стране исхода, когда человек, желающий приехать в нашу страну, должен заполнить в электронном виде необходимую информацию о себе», — уточнил Баринов.

Мигранты на цифровой платформе также смогут получить необходимую для себя информацию.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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