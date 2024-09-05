На ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции

В России разрабатывают «Цифровой профиль» для иностранцев, желающих переехать в нашу страну. Как он будет работать?
Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
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В начале 2024 года стало известно, что в России до когда текущего года планируют создать «цифровые профили» для мигрантов. О необходимости их внедрения в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Как пояснил Баринов, эта мера необходима для того, чтобы иностранцы с криминальным прошлым и радикальными взглядами не смогли оказаться на территории России. Также это нужно для того, чтобы было понимание, кто въезжает в страну и с какими целями.
«Будет создан цифровой профиль мигранта, о котором мы долго говорим, который должен начинать работать еще в стране исхода, когда человек, желающий приехать в нашу страну, должен заполнить в электронном виде необходимую информацию о себе», — уточнил Баринов.
Мигранты на цифровой платформе также смогут получить необходимую для себя информацию.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно для развития цифровых технологий.
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