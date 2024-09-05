Завещание актера Алена Делона передали его детям

Завещание французского актера Алена Делона передали его детям, пишет издание Figaro.

Состоящий из четырех страниц документ передали троим наследникам: Энтони, Анушке и Алену-Фабьену Делонам. Отмечается, что завещание было отправлено нотариусом французского актера еще на прошлой неделе — в конце августа.

Стоит добавить, что большая часть наследства знаменитого французского актера оставлена его дочери — порядка 150 миллионов евро. Двум сыновьям же достанется только оставшиеся 25% от имущества их отца.

Ален Делон скончался 18 августа 2024 года в своем поместье в окружении членов семьи. Ему было 88 лет. В последние годы актер постоянно жаловался на ухудшение самочувствия.

Мировую славу ему принесли роли в фильмах «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о нюансах семейных разборок вокруг наследства Алена Делона.