«Возбудитель цистита»: три самые опасные привычки для женского здоровья

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 29 0

Диетолог Ахуньянова: ношение трусов-стрингов приводит к циститу

«Возбудитель цистита»: три самые опасные привычки для женского здоровья

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Врач-терапевт раскрыла причины.

Чтобы в будущем не заработать проблем со здоровьем, уже сейчас нужно отказаться от трусов-стрингов и ежедневных прокладок. Иначе их ношение может привести к циститу. Об этом Ufatime рассказала врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.

Ношение стрингов опасно тем, что это белье очень тугое. Оно приводит к контакту флоры прямой кишки с флорой влагалища и мочеиспускательного канала.

«В 80% случаев возбудителем цистита является кишечная палочка, условно-патогенная бактерия, которая есть у каждого. Но если ее становится большое количество и она поступает из области прямой кишки в мочеиспускательный канал — вызывает эти постоянные боли и рези», — объяснила специалист.

Ежедневные прокладки же создают теплую и влажную среду, обеспечивающую распространение бактерий. Это вызывает молочницу и цистит. Врач отметила, что при обычных выделениях у женщин нужно несколько раз менять трусы в течение дня.

Еще одной причиной женских заболеваний является прием коллагена. Сейчас он очень популярен, но на деле это всего лишь обычный белок, разрушающийся в желудочно-кишечном тракте на аминокислоты.

«Прием добавок с коллагеном несет скорее риски. Токсические вещества, тяжелые металлы, БАДы, в которых добавляется все, что угодно, потому что на БАДы нет клинических исследований!» — предупреждает доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мужчинам противопоказаны тесные трусы.

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