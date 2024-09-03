«Чем больше, тем лучше»: почему мужчинам противопоказаны тесные трусы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 678 0

Уролог Ильин: тесные трусы грозят мужчине онкологией и бесплодием

Фото, видео: www.globallookpress.com / ZAM-Photography; Личный архив Сергея Ильина; 5-tv.ru

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Врач-уролог Сергей Ильин объяснил, почему представители сильного пола раньше носили только широкие штаны.

Тесное нижнее белье может спровоцировать развитие онкологических процессов в организме мужчины и стать причиной бесплодия. Об этом в беседе с 5-tv.ru предупредил врач-уролог Сергей Ильин.

Он пояснил, что мужским яичкам категорически противопоказан перегрев, который возникает в тесных трусах из плотной ткани. Из-за повышенной температуры клетки в организме видоизменяются, что может привести к появлению злокачественных опухолей.

Правда, признал Ильин, крупных научных исследований по теме влияния нижнего белья на репродуктивные функции мужчин пока нет. Однако мнение о вреде постоянного ношения тесных трусов для мужского здоровья разделяют многие специалисты.

«Любой взрослый мужчина знает, что в холодной воде мошонка сокращается, яички подтягиваются и чуть ли не уходят в организм. И наоборот, когда жарко, они, как у слона, висят. Так что перегрев изменяет работу яичек и может привести к каким-то онкологическим процессам», — отметил специалист.

Он обратил внимание на то, что мужской половой член — единственный орган, который вынесен за пределы организма, и температурный режим, в которым должны находиться яички, заметно ниже, чем у остальных органов, — примерно 25-30 градусов. И если идет перегрев, то ничего хорошего в этом нет, подчеркнул Ильин.

Он также отметил, что раньше мужчины неспроста носили широкие штаны — шаровары и понятия не имели о том, что такое трусы.

«А в мое время, когда я еще был пацаном и служил в армии, у всех были так называемые трусы-семейники», — добавил врач.

Резюмируя, Ильин посоветовал мужчинам, которые хотят сохранить здоровье и репродуктивные функции, отдавать предпочтение свободному нижнему белью.

«Плавки носятся только в одном случае — когда вы купаетесь. А так нужно белье как можно более свободное. У маркетологов, конечно, свои взгляды на женское и мужское белье, им главное продать, но лучше, конечно, носить трусы, и чем они будут свободнее, тем лучше будет и температурный режим, и кровообращение», — пояснил уролог.

Ильин также не исключил, что снижение рождаемости в последние годы тоже отчасти может быть вызвано ношением мужчинами «неправильного» нижнего белья. По словам специалиста, сейчас очень много бесплодных браков именно по вине сильного пола.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как утягивающее белье и трусы из синтетических тканей способствуют ухудшению качества спермы.

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