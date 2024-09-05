Почему ветряки оказались менее экологичными, чем атомные электростанции.

Германия могла бы сэкономить 330 миллиардов евро при переходе от так называемой «зеленой» энергетики на атомные электростанции (АЭС). В то же время отказ от российского газа вызвал отток предприятий из страны. Об этом пишет EADaily со ссылкой на анализ норвежского профессора гражданского строительства в NTNU Яна Эмблемсвога.

Согласно его расчетам, Германия могла сохранить вложенные 600 миллиардов евро, если бы отказалась от запущенной в начале тысячелетия программы «энергетического поворота». Речь о том, чтобы инвестировать средства в строительство новых АЭС.

Издание также подчеркнуло, что ядерная энергетика более стабильная. Этот факт позволил бы Германии отказаться от электростанций на ископаемом топливе для компенсации недостатка солнца и ветра во время разных погодных условий. Или ночью, например.

Отмечается, что из-за этого Германия была на грани «блэкаута» несколько раз зимой в последние годы. При этом немецкие предприятия постепенно перебираются за океан, все дело в подорожании энергии после отказа от российского газа и диверсии на «Северных потоках». Причем это лишь некоторые из многих причин подобных изменений.

Более того, по данным профессора, страна бы смогла значительно сильнее сократить выбросы углерода в атмосферу при использовании АЭС. В частности, уменьшить их на 70% в сравнении с достигнутыми в 2022 году Германией показателями при использовании возобновляемых источников энергии.

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