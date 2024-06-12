Немецкий Uniper расторг долгосрочные экспортные контракты с «Газпромом»

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Энергетической компании ФРГ также предоставлена компенсация за недопоставку газа из России.

Немецкий Uniper расторг долгосрочные экспортные контракты с «Газпромом»

Фото: www.globallookpress.com / David Young

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Немецкая энергетическая компания Uniper приняла решение расторгнуть долгосрочные контракты с «Газпром экспортом» на поставку газа из России. Таким образом, отношения двух организаций завершены. Об этом сообщила пресс-служба Uniper.

«Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией «Газпром экспорт», — говорится в релизе.

Указывается, что соответствующее решение стало возможно после того, как арбитражный суд в Германии признал за компанией такое право. Также Uniper предоставлена компенсация в размере более 13 миллиардов евро за недопоставку газа из России.

«Газпром экспорт» перестал поставлять газ Uniper с середины 2022-го. Осенью того же года немецкая компания подала в суд на российского поставщике для возмещения убытков. Как сообщал гендиректор Uniper Клаус-Дитер Мобах, затраты только на закупку газа составили не менее 11,6 миллиардов евро, и они будут расти до конца 2024 года.

Весной 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе активов Uniper во временное управление Росимущества. Мера стала ответом на национализацию западными странами зарубежных активов «Газпрома».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ-2024 заявил о многомиллиардных тратах Евросоюза на замещение газа из России. В частности, в период с 2021 по 2023 год у Брюсселя ушло на импорт голубого топлива свыше 630 миллиардов долларов.

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Немецкий Uniper расторг долгосрочные экспортные контракты с «Газпромом»

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