Путин давно не созванивался с представителями США и Европы

Однако некоторой информацией странам все же удается обмениваться.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru
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Россия давно не контактировала с представителями Соединенных Штатов и Европы. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств, Европы и Соединенных Штатов, хотя мы не отказывались от этих контактов, это они их ограничивают. Хотя, конечно, определенной информацией удается обмениваться по различным каналам, прежде всего по каналам МИДа», — сообщил российский лидер.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в шутливой форме высказался о смехе кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Он назвал его «заразительным».
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