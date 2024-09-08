У композитора Сергея Челобанова нашли многотысячный долг

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 760 0

Сергей Челобанов задолжал налоговой 430 тысяч рублей

У композитора Сергея Челобанова нашли многотысячный долг

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Многие артисты сталкиваются с проблемами перед налоговой.

У композитора Сергея Челобанова, нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 430 тысяч рублей. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По словам помощника певца, Челобанов не знает о своем долге, а не уклоняется от оплаты.

Сейчас автор хита «Поцелуй меня девочка» живет тихо, не привлекая внимания. Однако в 2025 году он неожиданно собирается вновь поразить публику своим возвращением на сцену.

Пик карьеры Челобанова был в 1990 году. Тогда у него было много контрактов и успешных песен. Он сотрудничал с многими известными артистами и музыкальными группами. Но в 2007 году начал вести более тихую жизнь, чаще выступая в родном городе Балаково. А возникал на федеральных каналах больше для участия в различных шоу, чтобы заявить о себе.

Многие артисты оказываются в центре скандалов с налоговой и других невыплаченных долгов. С таким столкнулся лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, блогер Сергей Косенко, Анастасия Ивлеева, хоккеист Иван Телегин и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС.

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