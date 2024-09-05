Блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС на 112 миллионов рублей

Блогер Гусейн Гасанов погасил долг на сумму 112 миллионов рублей перед Федеральной налоговой службы (ФНС). В связи с этим Арбитражный суд Москвы прекратил производство по соответствующему делу. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Адвокат Гасанова Дмитрий Козяйкин в беседе с 5-tv.ru подтвердил прекращение производства дела.

«В связи с тем что Гусейн оплатил всю налоговую задолженность в полном объеме, и штраф, и пени, сегодня налоговый орган отказался от своих требований, и в связи с этим суд прекратил производство по делу», — сказал он.

Козяйкин отметил, что общая сумма задолженности Гасанова составила более 300 миллионов рублей. Ее блогер выплачивал частями.

Сейчас блогер находится не в России. По словам адвоката, у него есть ряд обязанностей перед «зарубежными контрагентами». Как только с ними Гасанов разберется, тогда вернется в РФ.

В июле в суд поступил иск на бывшую фирму Гасанова. Речь идет об ООО «Банда», с нее бизнесвумен Юлия Минченко потребовала десять миллионов рублей. По одной из версий, именно через эту фирму блогер продавал свои курсы по «денежному мышлению».

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