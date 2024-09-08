Мама Николь Кидман умерла за несколько часов до награждения дочери

Голливудская актриса Николь Кидман получила приз за лучшую роль в кинокартине «Малышка» на Венецианском кинофестивале. Однако победа знаменитости омрачилась трагическим событием: за несколько часов до награждения в возрасте 84 лет ушла из жизни ее мать — Джанелль Энн Кидман. Об этом сообщает People.

В результате 57-летняя актрисе пришлось покинуть кинофестиваль. Вместо нее награду получила режиссер Галина Рейн, а также зачитала послание от Кидман со сцены.

В своем письме актриса рассказала о том, что узнала о смерти своей матери сразу по прибытии в Венецию и находится в шоке от случившегося.

«Сегодня днем я прибыла в Венецию, и после этого узнала, что моя прекрасная, храбрая мама Джанелль только что скончалась. Я в шоке, и мне нужно ехать к своей семье, но эта награда для нее, она сформировала меня, она направляла меня, и она создала меня», — отметила Николь.

К слову, родители актрисы проживали в Австралии. Отец, Энтони Дэвид Кидман, был по профессии биохимиком, исследовавшим проблему возникновения раковых клеток. Мать, Джанелль Энн Кидман, занималась редактированием книг супруга и принимала участие в движении за равноправие женщин.

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