Сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку возле бара

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 59 0

Сын миллионера Никулина из Свердловской области устроил массовую драку у бара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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С травмами был госпитализирован один человек, его продолжали избивать уже лежащим на земле.

Сын миллионера Александра Никулина из города Асбеста Свердловской области стал виновником разгоревшейся возле одного из местных баров массовой драки. Согласно данным источников, предварительно, молодой человек проводил в заведении время с друзьями, после чего поссорился с другими посетителями. Разборки начались внутри, а потом перенеслись на улицу, произошла потасовка.

Свидетели происшествия сняли драку на видео. На этих кадрах можно разглядеть лежачего участника стычки, которого продолжают избивать разгоряченные нарушители. По информации представителей правоохранительных органов, пострадавший был госпитализирован, но вскоре отправился домой.

В зачинщике и главном нападавшем гости бара и местные жители узнали сына бизнесмена — владельца сети популярных столовых. В данный момент он скрывается от полиции, его разыскивают. В прессе сообщается, что наследник миллионера уже был судим за побои, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью и освободился условно-досрочно за хорошее поведение.

Ранее, писал 5-tv.ru, массовая драка произошла в поселке Афипском Краснодарского края. Как отмечали представители местной администрации, причиной конфликта была девушка.

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