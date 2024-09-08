Бастрыкин поручил проверить сообщения о детях с пневмонии в каменском лагере

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 77 0

Следственный комитет сообщает о десяти юных пациентах.

Бастрыкин поручил проверить сообщения о детях с пневмонии в каменском лагере

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Константину Мирошниченко организовать проверку по сообщениям о заболевании детей пневмонией в лагере «Красная горка» в Каменск-Уральском. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что десять детей попали в больницу с высокой температурой и сильным кашлем.

«Организовать по данному факту доследственную проверку и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

О госпитализации детей с пневмонией после смены в лагере «Красная горка» стало известно накануне, 7 сентября. Изначально сообщалось о девяти юных пациентах. Сейчас территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.

Как рассказывают родители, некоторых детей отправили в больницу прямо со смены. При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что госпитализированные обратились за медпомощью после возвращения домой. Уже установлен круг контактных лиц с признаками инфекционных заболеваний, за их состоянием наблюдают, также проводится лабораторное обследование детей для определения возбудителя заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама детей, заболевших в лагере пневмонией, заявила об увеличении числа пострадавших.

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