Умер бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев

Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил нынешний руководитель республики Юрий Зайцев в Telegram-канале.

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель Александр Александрович Евстифеев. <…> Выражаю соболезнования родным и близким. Светлая память и Царствие Небесное Александру Александровичу!» — написал он.

Евстифеев посвятил свою жизнь общественной и политической деятельности. Под его руководством Марий Эл достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии. На посту главы республики Евстифеев показал себя как мудрый и дальновидный политик, подчеркнул Зайцев.

Александр Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области. В 1980-м он окончил Свердловский юридический институт (сейчас — Уральский государственный юридический университет. — Прим. ред.). В этом же учреждении до 2000 года Евстифеев работал преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права, а также деканом следственного факультета и директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии.

В дальнейшем, с 2000-го до 2002 года, работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Затем Евстифеев занял должность члена Совфеда Федерального собрания России и одновременно был избран председателем Комитета по правовым и судебным вопросам.

В 2004-м он окончил Финансовую академию при правительстве России. С того же года Евстифеев до 2012-го занимал пост председателя Девятого арбитражного апелляционного суда. Затем два года работал там судьей, потом — председателем Арбитражного суда Подмосковья.

В сентябре 2017 года Евстифеев по результатам досрочных выборов вступил в должность главы Республики Марий Эл. В мае 2022-го оставил пост в связи с истечением срока полномочий.

Евстифеев — заслуженный юрист РФ, член Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, действительный госсоветник второго класса. Он имел первый квалификационный класс судьи. Также Александр Александрович был отмечен при жизни такими наградами, как орден Почета и медаль Анатолия Кони.

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