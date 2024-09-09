«Я не в состоянии!» — стилист собирал Успенскую прямо в кровати

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 90 0

Любовь Успенская не смогла встать с кровати перед концертом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Instagram* / uspenskayalubov_official; 5-tv.ru

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Резкое ухудшение здоровья не позволило артистке выступить с улыбкой на лице.

Любовь Успенская сообщила фанатам, что не может подняться с постели, рассказывает Woman.ru. Адская головная боль и слабость охватили певицу перед концертом в Анапе.

Резкое ухудшение состояния связывают с последними событиями в личной жизни российской певицы. Недавно ее дочь Татьяна Плаксина попала в больницу. Девушка упала в душе и сильно повредила голову. Ее отвезли в клинику, чтобы наложить швы. Из-за чего Татьяна очень расстроилась, ведь не смогла отправиться с матерью на гастроли. Ей назначили МРТ и обследования у нейрохирурга.

Видимо, Любовь близко к сердцу приняла слезы дочери, что сама стала чувствовать себя плохо.

«Я сегодня встала в Геленджике, у меня такая головная боль. А надо ехать в Анапу. И я не в состоянии даже собраться. Приходится вот лежа в постели. Приняла таблетку, и мой замечательный стилист пытается меня собрать на концерт. Да, тяжела, конечно, жизнь артиста. Но концерт я никогда не отменю!» — сообщила Любовь Успенская фанатам.

В комментариях под постом Любовь поддержала певица Зара: «Любонька, родная, у вас такой плотный график… Я так переживаю за вас». И ее давняя подруга певица Слава.

Несмотря на самочувствие, певица смогла выступить. Но, по ее лицу было видно, что этот концерт был для нее настоящим испытанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Успенской атакуют фанаты.

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