Хотел жениться и убить: Катина вспомнила о безумном фанате

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 38 0

Лена Катина призналась, что ее хотел убить фанат

Хотел жениться и убить: Катина вспомнила о безумном фанате

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Бывшая солистка группы «Тату» рассказала об инциденте, произошедшем накануне заграничного концерта артистки.

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о безумном фанате, который хотел ее убить. Историей она поделилась с Teleprogramma.org

«Были такие случаи. Самый серьезный был перед тем, как я должна была лететь в Польшу выступать на фестиваль. Был какой-то психически неуравновешенный человек, который хотел то жениться, то покупал пистолет, чтобы меня убить», — рассказала артистка.

Фанаты начали беспокоиться за кумира и просили Катину перенести концерт, не приезжать в Польшу. Но выступление за границей девушка не отменила. Вместе с командой она подала заявление полицию и на концерте ей усилили охрану.

«Все было хорошо, у меня даже сомнений не было. Но не было такой угрозы, чтобы я прям боялась за свою жизнь», — успокоила Катина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена пять раз пыталась убить мужа, а он все равно любил ее 57 лет и ждал из тюрьмы. История этой пары достойна стать сценарием фильма, и его даже сняли в 1990-м году, правда, в жанре черной комедии.

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