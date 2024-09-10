Коллега SHAMAN по этно-опере «Князь Владимир» регулярно плачет по ночам

Композитор Игорь Матвиенко рассказал о работе с молодыми артистами над новым проектом.

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, работает вместе с певицей Соей (настоящее имя Асият Сайгидова. — Прим. ред.) над проектом композитора Игоря Матвиенко — этно-оперой «Князь Владимир». Дронов исполняет главную роль крестителя Руси, а его юная партнерша — жену Владимира, княгиню Рогнеду. И после каждого репетиционного дня засыпает в слезах. Почему так страдает молодая артистка, рассказал автор постановки.

В интервью «Известиям» Матвиенко признался, что возлагает на Сою большие надежды. По его мнению, у девушки уникальные вокальные данные и большой потенциал на сцене. Но особенно музыканта впечатляет ее способность глубоко погружаться в сюжет и свою роль. Много душевных сил Сои уходит на проживание эмоций ее персонажа.

«После каждой репетиции Соя отходит по два дня. Ревет по ночам, потому что пропускает все через себя, очень сильно переживает», — рассказал композитор.

Сама артистка отмечает, что работает над своей ролью уже несколько лет. В связи с этим постановка стала важной частью ее жизни. Девушка восхищается оперой и своей героиней — сильной, но при этом нежной и ранимой.

Зрители увидят «Князя Владимира» 5 и 6 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце. Над этим проектом Игорь Матвиенко работал около десяти лет, не раз за это время постановка была изменена. Впервые об опере заговорили в прошлом году после фестиваля творческих сообществ «Таврида. АРТ», ее фрагмент был показан в рамках мероприятия. Премьера будет приурочена к юбилею композитора: 6 февраля ему исполнится 65 лет.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какие отношения связывают Игоря Матвиенко и юную звезду его мюзикла Сою.

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