Девушкой оказалась певица Соя, которая играет с SHAMAN в этно-опере «Князь Владимир».

Народный артист России Игорь Матвиенко представил публике свою молодую и «нереальной красоты» спутницу. Он не отрицает, что пошел на это вслед за музыкантом Григорием Лепсом, у которого невесте недавно исполнилось только 18 лет.

Вместе с девушкой, ею оказалась певица Соя (Асият Сайгидова), композитор появился на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе и был явно в приподнятом и игривом настроении, поэтому диалог с корреспондентом 5-tv.ru получился игривый и не принужденный.

«Лепсу можно значит?» — пошутил продюсер.

Но на самом деле композитора и артистку связывают чисто деловые отношения. Соя принимает участие в этно-опере Матвиенко «Князь Владимир». Она играет Рогнеду — жену князя. К слову, его роль исполняет артист SHAMAN (Ярослав Дронов). Поэтому ее решили представить миру на мероприятии.

«Именно потому, что Соя поет у нас в опере, ее нужно выгуливать, показывать, потому что она нереальной красоты и обладает уникальными вокальными данными», — ответил продюсер.

У певицы Сои очень необычный псевдоним. В интернете даже блуждает предположение, что это в честь соуса или боба. Но история его появления оказалась куда поэтичнее.

«На самом деле я просто скрестила имя, фамилию и подумала, что „сойка“, это певчая птичка и я тоже певчая птичка. Почему бы нет? Это очень знакомое слово, поэтому, да, я — птичка. Я не боб», — ответила Асият.

Певица подчеркнула, что она очень рада участвовать в данном проекте. И на протяжении нескольких лет, сколько идет подготовка к премьере, это стало ее жизнью.

«Неожиданно и приятно это стало частью меня», — поделилась Соя.

Певица со всей ответственностью подходит к процессу и влюбилась в свою героиню Рогнеду. Даже стала немного олицетворять себя с ней.

«Потому что это сильная, волевая княгиня. И нежная, и ранимая в глубине души», — сказала Соя.

Сайгидова настолько прониклась душой и сердцем к истории, что каждая репетиция оставляет глубокий след. Ей приходится пару дней приходить в себя. Настолько в ней отзываются поступки Рогнеды.

«Открою секрет: после каждой репетиции Соя отходит два дня. Она ревет по ночам», — поделился Матвиенко.

После репетиций Соя может пожаловаться, потому что не знает, что ей делать с такой эмпатией к Рогнеде. Композитор отвечает, что она просто играет по системе Константина Станиславского.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN рассказал о своей спутнице на «Новой волне».