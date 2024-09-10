«Риск увеличивается в разы»: чем опасна вода из кулера

Ученый Погорелый: вода из кулеров в школе опасна для здоровья из-за массовости
Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry]
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Эти аппараты есть буквально везде — в офисах, школах, больницах.
Использование кулера с водой повышает риск заразиться опасными бактериями вроде Legionella. Степень угрозы также увеличивается при редком обслуживании аппарата. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности РТУ МИРЭА Антон Погорелый.
«В условиях массового использования кулеров особенно важно обращать внимание на гигиену и качество воды, чтобы минимизировать возможные риски», — подчеркнул эксперт.
Погорелый пояснил, что в резервуаре кулера при долговременном хранении воды создается подходящая среда для размножения микроорганизмов, особенно в теплом помещении. Более того, к этому прибавляется проблема перекрестного загрязнения: случайные касания крана рукой, губами или же недостаточно чистая емкость для набора воды.
Расположение кулеров, например, в коридорах школы увеличивает риск переноса вирусов и бактерий в разы, подчеркнул специалист. Все дело в массовом использовании, к которому может прибавиться проблема редкой дезинфекции кулеров. Погорелый указал, что она должна проводиться минимум раз в неделю.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как нужно выстраивать рацион ребенка.
Читайте также
41%
0.72 100.50
0.59
Нашли ошибку?