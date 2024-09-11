Просто пиар? Актриса Муцениеце намекнула на то, что снова одинока

В соцсети знаменитость опубликовала загадочное сообщение.

Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце намекнула подписчикам на обновившийся статус своих отношений. На странице в Instagram* актриса опубликовала загадочный пост.

«Как же повезет моему мужчине, конечно, я просто золотце», — написала звезда под фотографией с красиво украшенными оладьями.

Теперь фанаты Муцениеце задаются вопросом — был ли ее роман с телеведущим с Иваном Чуйковым пиаром, либо звездная пара рассталась. Знаменитости подтвердили свои отношения в мае текущего года. После этого влюбленные неоднократно подогревали интерес к своим отношениям. Так, в конце августа Чуйков сообщил поклонникам, что впервые в жизни оплатил госпошлину за регистрацию брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности судебного процесса Муцениеце и ее бывшего мужа Павла Прилучного. Сейчас бывшая пара делит детей — Мию и Тимофея. В начале сентября отец забрал старшего сына на отдых в Геленджик. Сама Муцениеце эту ситуацию никак не прокомментировала.

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