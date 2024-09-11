Глава Минтруда рассказал, когда начнется выплата остатков маткапитала

Котяков: выплата остатков маткапитала в России начнется с сентября
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Семьи имеют право получить не более десяти тысяч рублей. Инициативу ранее поддержал Владимир Путин.
Выплата остатков материнского капитала начнется в России с сентября. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью для «Интерфакса».
«В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает десять тысяч рублей», — прокомментировал Котяков.
По его словам, начать выплату уже на днях поручил глава российского государства Владимир Путин. При этом Минтруд уже готов к старту этого процесса технически, уточнил глава ведомства.
В ходе беседы с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президент России поддержал идею об использовании остатков маткапитала на бытовые нужды. Так, эти деньги могут быть потрачены на то, чтобы собрать ребенка в школу. Путин предложил начать выплату остатков материнского капитала с десяти тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме приняли новый законопроект о неистраченном маткапитале.
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