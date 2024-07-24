Получите остаток: в ГД приняли новый законопроект о неистраченном маткапитале

На какую сумму могут рассчитывать родители?

Государственная дума приняла законопроект о получении неистраченного материнского капитала. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ГД.

В окончательном третьем чтении депутаты решили, что сперва семьи смогут получать по десять тысяч рублей неистраченного маткапитала в виде единовременной выплаты.

«Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования — таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом во время отпуска или при подготовке детей к школе», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Уточняется, что благодаря этому законопроекту дополнительную поддержку смогут получить более 730 тысяч российских семей.

Впервые с идеей о выплате остатков материнского капитала выступил глава российского государства Владимир Путин на встрече с семьями — победителями конкурса «Это у нас семейное».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал идею об использовании остатка маткапитала на бытовые нужды.