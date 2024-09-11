Суд заочно приговорил экс-депутата Илью Пономарева* к 10 годам колонии

Второй западный окружной военный суд принял решение заочно приговорить к десяти годам лишения свободы экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о войсках России. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Признать Пономарева Илью Владимировича виновным. <…> Назначить ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Суд начал рассматривать дело Пономарева накануне, 10 сентября. Слушание проходит в заочном режиме.

По версии следствия, в 2022 году Пономарев, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Он также неоднократно делал заявления, которые подпадают под статью об оправдании терроризма.

С 2014 года Пономарев проживает за пределами России.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокурор заочно запросил 14 лет лишения свободы для Пономарева.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признан иностранным агентом на территории России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда.

