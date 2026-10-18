Один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки ВСУ в Петербурге

Раненые находятся в больницах, МЧС продолжает тушить пожар на нефтяном терминале.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Один человек погиб и пятеро пострадали в Петербурге в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
«Вследствие массированной атаки беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах», — написал глава города на своем канале.
Повреждения получили 12 многоквартирных жилых зданий, а также два частных дома. Мирное население возвращается в свое жилье после ночной эвакуации, экстренные службы продолжают устранять возгорания на «Петербургском нефтяном терминале», а также на нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпино.
Ранее Петербург подвергся массированной атаке БПЛА. Пожары начались в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала». Всю ночь усиленно работали городские средства противовоздушной обороны. Как уточнил Беглов, в целях безопасности была ограничена работа аэропорта Пулково.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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