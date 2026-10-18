«Люди, у которых я учусь»: Розенбаум назвал тех, на кого равняется

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Человек продолжает развиваться всю жизнь, уверен певец.

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Розенбаум продолжает учиться у других артистов и простых людей

У заслуженного артиста России Александра Розенбаума есть люди, на которых он равняется в работе и в жизни. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в центре Медиагруппы «Россия сегодня».

«У меня есть люди, у которых я учусь, которых я люблю, на которых я стараюсь не то, что быть похожим, но на которых я стараюсь походить в определенных моментах жизни и труда», — заявил артист.

При этом речь не только об известных артистах, но и о простых людях, которых Розенбаум встречал на протяжении жизни. Например, учителях из средней и высшей школы, которые, по словам певца, очень многое ему дали.

Среди творческих коллег у Розенбаума осталось много друзей из Театра на Таганке.

«У нас был большой драматический театр, он и есть. Собственно говоря, я очень дружил почти со всеми актерами, которые там работали, начиная с Георгия Александровича Товстоногова», — поделился воспоминаниями артист.

Также Александр Яковлевич упомянул своих родителей — врачей, которые, как он ранее рассказывал 5-tv.ru, были для него примером трудолюбия и усердия.

По мнению Розенбаума, даже очень успешный человек не может знать всего, не может усесться в кресло и сказать «ну вот, я состоялся». Нет предела развитию и учению, которое продолжается всю жизнь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:33
Андрей Губин раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе
10:11
«Люди, у которых я учусь»: Розенбаум назвал тех, на кого равняется
9:48
Как вычислить телефонного мошенника: 6 вопросов, которые спасут ваши деньги и нервы
9:39
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки ВСУ в Петербурге
9:13
Анита Цой отказалась от фиктивного развода ради пиара
8:37
«Все хотят мира»: пленный из ВСУ заявил, что украинцы устали от своей власти

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Собянин сообщил об отражении атаки 127 беспилотников на Москву
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео