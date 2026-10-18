«Люди, у которых я учусь»: Розенбаум назвал тех, на кого равняется

Розенбаум продолжает учиться у других артистов и простых людей

У заслуженного артиста России Александра Розенбаума есть люди, на которых он равняется в работе и в жизни. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в центре Медиагруппы «Россия сегодня».

«У меня есть люди, у которых я учусь, которых я люблю, на которых я стараюсь не то, что быть похожим, но на которых я стараюсь походить в определенных моментах жизни и труда», — заявил артист.

При этом речь не только об известных артистах, но и о простых людях, которых Розенбаум встречал на протяжении жизни. Например, учителях из средней и высшей школы, которые, по словам певца, очень многое ему дали.

Среди творческих коллег у Розенбаума осталось много друзей из Театра на Таганке.

«У нас был большой драматический театр, он и есть. Собственно говоря, я очень дружил почти со всеми актерами, которые там работали, начиная с Георгия Александровича Товстоногова», — поделился воспоминаниями артист.

Также Александр Яковлевич упомянул своих родителей — врачей, которые, как он ранее рассказывал 5-tv.ru, были для него примером трудолюбия и усердия.

По мнению Розенбаума, даже очень успешный человек не может знать всего, не может усесться в кресло и сказать «ну вот, я состоялся». Нет предела развитию и учению, которое продолжается всю жизнь.

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