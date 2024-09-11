«Считаю тебя нездоровой»: дочь Кушанашвили про иск Кати Лель против ее отца

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Дочь Кушанашвили осудила Катю Лель за иск в суд против ее больного раком отца

«Считаю тебя нездоровой»: дочь Кушанашвили про иск Кати Лель против ее отца

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

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Певице не понравилось, что журналист не поверил в ее слова про инопланетян.

Полгода назад певица Катя Лель подала в суд на журналиста Отара Кушанашвили, который в данный момент борется с онкологическим заболеванием.

Артистка до сих пор стоит на своем и хочет дойти до конца. В итоге дочь журналиста — Дарико — не выдержала и резко высказалась в адрес Лель.

«Катюш, подай на меня тоже в суд, ведь я всерьез считаю тебя нездоровой. У человека четвертая стадия рака, химиотерапия, операция грядет, а мы твоих друзей с потусторонних миров будем обсуждать», — написала дочь журналиста в соцсетях.

Также наследница Кушанашвили язвительно поинтересовалась у певицы, будут ли ее свидетели с другой планеты или же только наши — земляне.

Сам Кушанашвили уже поблагодарил дочь за поддержку.

«Моя дочь блистательна», — отметил он.

При этом сам иск против него он не стал никак комментировать, сказав лишь, что и не знает, как на такое можно отреагировать.

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Отар Кушанашвили борется с тяжелым заболеванием — злокачественной опухолью сигмовидной кишки четвертой стадии. Несмотря тяжелый недуг, 54-летний журналист продолжает работать и старается поддерживать себя в хорошем расположении духа. Более того, он полностью уверен, что победит болезнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кушанашвили назвал срок завершения карьеры. Телезвезда признался, что не хочет стареть и «разваливаться на части» на глазах зрителей.

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