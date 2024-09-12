Смертельный перекресток: на Кубани грузовик протаранил легковушку

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На Кубани грузовик врезался в легковушку, погибли две женщины и ребенок

Фото, видео: Telegram / ЧП Краснодара и края / chpkrasnodara; 5-tv.ru

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Погибли трое — две женщины и 12-летний ребенок.

Три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии на Кубани. На трассе между Краснодаром и Ейском грузовик на перекрестке не уступил дорогу легковушке.

От удара машину буквально смяло — люди, которые находились внутри, скончались еще до приезда скорой помощи. Но одна из пассажирок — 13-летняя девочка — смогла выжить. С тяжелыми травмами она сейчас находится в больнице. За жизнь ребенка борются местные врачи.

Ранее в Москве выясняли обстоятельства смертельной аварии, в которую попала машина каршеринга. Автомобиль удалось арендовать несовершеннолетним, позднее они попали на нем в ДТП, когда пытались уйти от погони правоохранителей.

Сам водитель с места происшествия сбежал, а позднее явился к врачам, соврав, что упал с самоката. Один из его друзей погиб, еще двое оказались на больничной койке, другие отделались мелкими ссадинами. Полиция пыталась выяснить, как подросток мог попасть за руль машины каршеринга. Журналистам удалось выяснить — об этом писал 5-tv.ru.

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