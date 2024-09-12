Финансовая свобода: как выкарабкаться из долговой ямы

Реструктуризация и рефинансирование — как одни из действенных способов. Но есть и другие методы.

Безболезненно выбраться из долговой ямы можно. Для начала стоит отказаться от спонтанных покупок и отразить свои задолженности в таблице. Об этом в беседе с изданием Газета.ру подробно рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова.

По мнению экономиста, в составленной таблице долги стоит расписать по их объему — от большего к меньшему. Следующим шагом Белянчикова назвала четкое следование выбранной стратегии погашения задолженности. Здесь дорога распределяется на две развилки: отправка всех средств на самые дорогие кредиты или же избавление от их маленьких собратьев.

Поиск дополнительного заработка экономист выделила четвертым шагом. Как вариант — можно выбрать занятие, которое не отнимает дополнительно деньги и время. Далее человеку стоит вложиться в обучение и получение новых навыков, необходимых в работе. Эксперт порекомендовала не исключать вариант как с рефинансированием, так и с реструктуризацией кредита.

Кроме того, Белянчикова призвала не вкладываться в инвестиционные проекты, которые обещают быстрый заработок.

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