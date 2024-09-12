Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Начало этой недели оказалось достаточно спокойным и размеренным, однако сейчас настало время с головой окунуться в работу. Четверг обещает выдаться насыщенным и плодотворным. Об этом в своем Telergam-канале рассказала астролог Василиса Володина.

С шести утра до 14:00 по московскому времени сложится оппозиция Луны и Марса. Такое расположение небесных тел позволит выйти из зоны комфорта — прекрасная возможность поконкурировать и немного «растрясти» некоторые процессы.

С двух часов дня до 15:00 Луна затихнет и войдет в контакт с Меркурием. Как по маслу пройдут деловые обеды, получится перейти от агрессии к договоренностям.

«А после 15:00 действуем в паре с Сатурном — приводим в порядок все, что растормошили, и переводим на рельсы постоянства», — посоветовала астролог.

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