Нужна всего лишь капля: как быстро определить поддельный мед

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 63 0

Биолог Лялина: быстро определить поддельный мед можно при помощи капли йода

Нужна всего лишь капля: как быстро определить поддельный мед

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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По внешнему виду бывает очень сложно определить, натуральный ли этот продукт. Но есть простой способ!

Определить поддельный мед можно при помощи добавления в него капли йода. Об этом NEWS.ru рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По мнению биолога, такой тест быстрее всего поможет выявить натуральность лакомства, купленного в магазине. Суть метода кроется в разведении небольшого количества меда в воде, в который следует добавить только одну каплю йода. Если раствор посинел, тогда это говорит о том, что в лакомство добавили крахмал, заключила Лялина.

Стоит добавить, что сегодня Минпромторг призвал проверить весь мед, который продается в торговых сетях. Дело в том, что не менее 60% оказалось — подделкой, о чем до этого сообщили в Роскачестве. Так, производители часто идут на хитрость — разводят сахар в воде и разбавляют этим натуральный мед.

Ранее 5-tv.ru во всех деталях рассказал, как найти натуральный мед в обычном супермаркете. Например, проверить сладкое лакомство на натуральность можно и при помощи хлеба с уксусом.

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