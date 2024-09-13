Принц Гарри не пригласил Меган Маркл на свой юбилей

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 62 0

Принц Гарри отметит 40-летие без Маган Маркл

Принц Гарри не пригласил Меган Маркл на свой юбилей

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Может ли празднование дня рождения без супруги обернуться скандалом для всей королевской семьи, как в 2012 году?

В честь своего 40-летия принц Гарри устроит вечеринку с самыми близкими друзьями, но без Меган Маркл, сообщает издание Daily Mail. День рожденья сына короля Карла III будет 15 сентября.

Как рассказал инсайдер, сначала Гарри скромно отпразднует юбилей с женой и детьми — Арчи и Лилибет. После этого он отправится в «мужской отпуск».

«Гарри насладится отдыхом на выходных с несколькими своими ближайшими друзьями», — прокомментировал источник.

Место, где будет проходить «холостяцкая вечеринка» герцога Сассекского держится в тайне. Сама же Маркл в это время будет сидеть дома с детьми.

Согласно данным издания, принц Гарри недоволен жизнью в США, он чувствует себя не на своем месте, поэтому регулярно путешествует в Великобританию без жены.

«Он хочет вернуться к королевской жизни в Великобритании и ищет совета у старых друзей и соратников», — говорится в публикации.

В 2012 году принц закатил веселую вечеринку на курорте в Неваде. После нее по Сети гуляли фото обнаженного принца с полуголой женщиной в обнимку. Снимки вызвали возмущение у королевской семьи и страх за безопасность наследника.

Обернется ли 40-летие принца новым скандалом и какие фото ждать на это раз? Станет ясно 16 сентября — после праздника герцога Сассекского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла первая за год встреча Гарри и Уильяма.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

6:48
Мигрень у женщин встречается чаще, чем у мужчин
6:32
США выразили готовность снабдить Украину всем необходимым
6:16
Сдал американцев: Сикорский сделал несколько сенсационных заявлений
6:00
Российские вертолетчики нанесли удар по позициям пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:44
«Братья-славяне»: в Сербии исключили введение санкций против РФ
5:32
Рискованная миссия: впервые непрофессиональные астронавты вышли в космос

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
Пятница, 13-е: когда настанет «день неприятностей» в 2024 году и почему его боятся
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака