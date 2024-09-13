Принц Гарри не пригласил Меган Маркл на свой юбилей

Может ли празднование дня рождения без супруги обернуться скандалом для всей королевской семьи, как в 2012 году?

В честь своего 40-летия принц Гарри устроит вечеринку с самыми близкими друзьями, но без Меган Маркл, сообщает издание Daily Mail. День рожденья сына короля Карла III будет 15 сентября.

Как рассказал инсайдер, сначала Гарри скромно отпразднует юбилей с женой и детьми — Арчи и Лилибет. После этого он отправится в «мужской отпуск».

«Гарри насладится отдыхом на выходных с несколькими своими ближайшими друзьями», — прокомментировал источник.

Место, где будет проходить «холостяцкая вечеринка» герцога Сассекского держится в тайне. Сама же Маркл в это время будет сидеть дома с детьми.

Согласно данным издания, принц Гарри недоволен жизнью в США, он чувствует себя не на своем месте, поэтому регулярно путешествует в Великобританию без жены.

«Он хочет вернуться к королевской жизни в Великобритании и ищет совета у старых друзей и соратников», — говорится в публикации.

В 2012 году принц закатил веселую вечеринку на курорте в Неваде. После нее по Сети гуляли фото обнаженного принца с полуголой женщиной в обнимку. Снимки вызвали возмущение у королевской семьи и страх за безопасность наследника.

Обернется ли 40-летие принца новым скандалом и какие фото ждать на это раз? Станет ясно 16 сентября — после праздника герцога Сассекского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла первая за год встреча Гарри и Уильяма.