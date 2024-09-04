Трагедия объединила? Как прошла первая за год встреча Гарри и Уильяма на похоронах дяди
The Sun: принцы Уильям и Гарри встретились на похоронах дяди и не поговорили
Фото: www.globallookpress.com / Justin Tallis Pool
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Конфликт, расколовший королевскую семью Великобритании, не утихает.
Сыновья короля Великобритании Карла III, принцы Уильям и Гарри, встретились на Родине на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу. В последний раз братья виделись на коронации отца в мае 2023 года.
Родственники долгое время находятся в ссоре, и в этот раз они опять не сказали друг другу ни слова. Об этом журналистам издания The Sun сообщил проводивший церемонию 29 августа викарий Дэн Тэнси.
Священник рассказал, что во время службы в церкви Святой Марии Магдалены в Сандрингеме, графство Норфолк, он не смог разглядеть, как вели себя наследники короля, из-за плохого зрения. Лишь отметил: когда общался с прихожанами после церемонии, принц Уильям пожал ему руку. За ним «очень быстро» подошел принц Гарри и сделал то же самое.
Немногим позже на приеме, добавил Тэнсми, братья даже не разговаривали.
«На приеме царила очень сердечная атмосфера. Я не помню, чтобы они общались между собой, зато с ними поговорили многие друзья и родственники», — вспоминал викарий.
Мамой Уильяма и Гарри была знаменитая принцесса Диана, леди Джейн Спенсер, первая супруга короля Карла III. Она погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет, сыновьям на тот момент было 15 и 12 лет. Барон Роберт Феллоуз был женат на старшей сестре Дианы — леди Джейн Спенсер, в 1990–1999 годах он служил личным секретарем королевы Елизаветы II, ныне покойной.
На похороны дяди принц Гарри прибыл из США, где живет с 2020 года вместе с женой Меган Маркл, сыном Арчи и дочерью Лилибет. Супруги отказались от королевских обязанностей и некоторых титулов и сделали ряд громких заявлений, порочащих четь британских монархов.
Ранее 5-tv.ru выяснял, почему младший наследник короля начал искать способы вернуться на Родину.
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