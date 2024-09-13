Ефремов бы позавидовал: Джастин Тимберлейк избежал тюрьмы после нетрезвой езды

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 32 0

Певец Джастин Тимберлейк избежал тюрьмы после вождения в нетрезвом виде

Ефремов бы позавидовал: Джастин Тимберлейк избежал тюрьмы после нетрезвой езды

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas/Pi

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Музыкант пошел на сделку с обвинителями.

Знаменитый американский певец и актер Джастин Тимберлейк смог избежать тюремного заключения после езды за рулем в нетрезвом виде. Артист согласился на измененную формулировку обвинения. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

В июне этого года музыканта задержали правоохранители Саг-Харбора — небольшого населенного пункта в штате Нью-Йорк. Тимберлейк вел машину в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Кумир миллионов ехал по неправильной стороне дороги, а также не останавливался на красный свет.

По словам полицейского, арестовавшего знаменитость, от певца исходил сильный запах алкоголя. Когда артист покинул автомобиль, то с трудом мог передвигаться и говорить. Примечательно, что Тимберлейк на месте отказался от проверки уровня спиртного с помощью специального теста.

Сперва актер не признавал свою вину, несмотря на то, что в лучшем случае ему грозил условный срок за решеткой. Адвокат Эдвард Бек требовал закрыть дело своего подопечного, ссылаясь на ошибки полицейского, допущенные во время задержания.

Некоторое время спустя юрист и певец изменили свою тактику. Бек сумел заключить сделку с прокурорами, а Тимберлейк согласился на измененную формулировку обвинения. Он признал: был не трезв и водил машину «в состоянии с ограниченными возможностями», что означает якобы не слишком серьезное алкогольное опьянение.

В конечном итоге певца признали виновным в нарушении правил дорожного движения. Он обязан выплатить штраф в размере от 300 до 500 долларов. Точная сумма будет известна после завершающего слушания в пятницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Тимберлейка поддержала своего мужа.

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