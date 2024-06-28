Решила простить? Жена Тимберлейка поддержала своего мужа

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 64 0

Актриса Джессика Бил посетила концерт своего мужа Джастина Тимберлейка

Решила простить? Жена Тимберлейка поддержала своего мужа

Фото: www.globallookpress.com / Regina Wagner

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Актриса снова надела обручальное кольцо после ареста супруга.

Американская актриса Джессика Бил, посетила концерт своего мужа певца Джастина Тимберлейка. На ее пальце поклонники заметили обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джессика Бил никак не комментировала арест своего мужа за вождение в пьяном виде. Более того, она продолжала сниматься в Нью-Йорке в фильме «Лучшая сестра».

Некоторые иностранные СМИ также заметили, что на публике она появлялась без своего кольца. Это стало причиной слухов — браку звездной пары пришел конец.

Однако, решив поддержать своего мужа, актриса пришла на его концерт, где танцевала и громко подпевала. Фанаты обнаружили, что кольцо снова было на руке. И, возможно, Бил все-таки решила простить супруга.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил женаты с 2012 года, до свадьбы они были вместе четыре года. Актриса неоднократно прощала мужу его измены, скандалы и зависимость от алкогольных напитков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Актриса Джессика Бил призналась, что в их с Джастином Тимберлейком отношениях все не так хорошо.

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