Два варианта: как мошенники обманывают владельцев животных

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«Известия»: аферисты продают подделки под видом зарубежных ветпрепаратов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Аферисты придумали схемы, которые не только заставляют владельцев кошек и собак раскошелиться, но и несут опасность для здоровья питомцев.

Владельцы собак все чаще становятся жертвами мошенников. Как выяснили «Известия», людям предлагают купить для своих животных лекарства западных производителей, которые ушли с российского рынка.

Существует две распространенные схемы. Самая популярная — это обман. Человека просят сделать предоплату, а после продавец исчезает вместе с деньгами.

В данном случае — это еще не самое страшное. Куда хуже второй вариант, когда под видом лекарства владельцам собак продают подделки с непонятным составом. И это может навредить здоровью их питомцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья. Речь идет об укоренившемся мнении, согласно которому наличие домашних животных благотворно влияет на настроение и общее ментальное состояние их владельцев. Однако исследователи Орхусского университета и Королевского колледжа Лондона уверяют: этому утверждению доверять нельзя.

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