Два варианта: как мошенники обманывают владельцев животных
«Известия»: аферисты продают подделки под видом зарубежных ветпрепаратов
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Аферисты придумали схемы, которые не только заставляют владельцев кошек и собак раскошелиться, но и несут опасность для здоровья питомцев.
Владельцы собак все чаще становятся жертвами мошенников. Как выяснили «Известия», людям предлагают купить для своих животных лекарства западных производителей, которые ушли с российского рынка.
Существует две распространенные схемы. Самая популярная — это обман. Человека просят сделать предоплату, а после продавец исчезает вместе с деньгами.
В данном случае — это еще не самое страшное. Куда хуже второй вариант, когда под видом лекарства владельцам собак продают подделки с непонятным составом. И это может навредить здоровью их питомцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья. Речь идет об укоренившемся мнении, согласно которому наличие домашних животных благотворно влияет на настроение и общее ментальное состояние их владельцев. Однако исследователи Орхусского университета и Королевского колледжа Лондона уверяют: этому утверждению доверять нельзя.
Читайте также
39%
-0.16 100.39
-0.35
Нашли ошибку?