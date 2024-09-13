«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 48 0

Пленный боевик Виталий: ВСУ используют наркотики для заглушения чувства страха

«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Националист раскрыл и страну, откуда поступают психотропные средства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют наркотики для того, чтобы заглушить страх и набраться храбрости. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал экс-боевик националистического батальона Виталий.

«Все это есть. Человек может неделю не спать под этими психотропами», — признался пленный боевик.

Он добавил, что наркотические вещества использовались для того, чтобы «снять стресс» и потерять чувство страха. Пленный указал, что психотропы позволяли также не ощущать боль и бодрствовать «неделями».

Националист заявил, что поставки наркотических веществ идут из США на Украину, а затем в Россию. При этом психотропные средства не раздавались «открыто», но способы получения все же были.

Пленный украинский боевик получил повестку еще в 2017 году, попав в итоге карательный батальон теробороны ВСУ. Мужчину вынудили подписать контракт — на три года, а после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Виталий сдался. Суд приговорил его к 5,5 года колонии в одном из регионов России.

Ранее 5-tv.ru писал, как алкоголь губит целые батальоны ВСУ.

Тема:
Спецоперация
13 сент
«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России
13 сент
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
13 сент
СМИ узнали о возможном решении США и Британии по ударам ВСУ вглубь России
13 сент
Техразведка в деле: как ремроты ВС РФ восстанавливают трофейную западную технику ВСУ
13 сент
Удары по мирным: ВСУ атаковали жилые кварталы Донецка и Горловки
13 сент
Расчет РЭБ «Красуха-4» заглушил средства связи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 сент
Сдал американцев: Сикорский сделал несколько сенсационных заявлений
13 сент
Российские вертолетчики нанесли удар по позициям пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 сент
Героям все нипочем: как прошла встреча Путина с офицером Даниловым
12 сент
Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

13:24
Петербургские бизнесмены потеряли миллионы при заказе велосипедов с Дальнего Востока
13:10
Влияет на результат: россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства
13:09
«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России
12:56
Боевика «Азова»* приговорили к 27 годам за обстрел Мариуполя
12:42
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
12:30
«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
«Грузия не признает Луганск российским»: жителя ЛНР не пускают в РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака