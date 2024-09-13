«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков
Пленный боевик Виталий: ВСУ используют наркотики для заглушения чувства страха
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
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Националист раскрыл и страну, откуда поступают психотропные средства.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют наркотики для того, чтобы заглушить страх и набраться храбрости. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал экс-боевик националистического батальона Виталий.
«Все это есть. Человек может неделю не спать под этими психотропами», — признался пленный боевик.
Он добавил, что наркотические вещества использовались для того, чтобы «снять стресс» и потерять чувство страха. Пленный указал, что психотропы позволяли также не ощущать боль и бодрствовать «неделями».
Националист заявил, что поставки наркотических веществ идут из США на Украину, а затем в Россию. При этом психотропные средства не раздавались «открыто», но способы получения все же были.
Пленный украинский боевик получил повестку еще в 2017 году, попав в итоге карательный батальон теробороны ВСУ. Мужчину вынудили подписать контракт — на три года, а после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Виталий сдался. Суд приговорил его к 5,5 года колонии в одном из регионов России.
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