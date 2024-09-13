Боевика «Азова»* приговорили к 27 годам за обстрел Мариуполя

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Суд в ДНР приговорил боевика «Азова»* к 27 годам заключения за обстрел Мариуполя

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

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Националист полностью признал свою вину в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве.

Верховный суд Донецкой Народный Республики (ДНР) приговорил к 27 годам колонии строгого режима боевика запрещенной террористической бригады «Азов»* за обстрел Мариуполя. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

Приговор вынесли националисту Артему Синельнику, который признался в совершении преступлений за жестокое обращение с гражданским населением и убийством двух и более лиц.

С 28 февраля по 15 марта 2022 года Артем Синельников вместе с Тарасом Билыком (позывной «Бил») и Романом Гладким (позывной «Кеп») совершил выстрелы из миномета БМ-37 в сторону аэропорта в Мариуполе и по объектам гражданской инфраструктуры.

В результате преступления на проспекте Металлургов два человека получили ранения. Синельник в полном объеме признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствие подчеркнуло, что Билык и Гладкий были ликвидированы в конце марта 2022 года в ходе уличных боев в городе Мариуполе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что боевиков «Азова»* на Украине хотят привлечь к обновлению школьной программы.

* — признан террористической организацией и запрещен в России

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